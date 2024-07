Cestisti, ballerini e artisti: il Dunk Contest fa impazzire Fiorenzuola

Ormai è un marchio di garanzia: è il DKB – Darwin Knew Basketball, che prende il nome dal piazzale Darwin, capace di trasformarsi una volta all’anno in uno straordinario campo di gioco per lo street basket 3×3 ma anche in palcoscenico per dj, artisti, crew di ballerini. In un mix ormai indissolubile tra spettacolo e sport, imperdibile diventa il Dunk Contest, la gara di schiacciate a canestro che sabato sera ha portato a Fiorenzuola i più famosi e premiati dunkers d’Europa, con folle di persone d’ogni età assiepate per assistere alle loro follie.

Il DKB ha conservato il sapore delle origini, quando nasceva da un gruppetto di volenterosi adolescenti fiorenzuolani (oggi sono 44 volontari), ma si è ormai conquistato una riconoscibilità nazionale ed oltre, entrando nel prestigioso E stathe 3×3 Italia.

l’evento

Il DKB 2024 ha puntato tanto sulla partecipazione della città: la serata di Stramlon sta sempre più prendendo piede (500 i partecipanti su 34 team). Di cosa si tratta? Sono olimpiadi goliardiche a cui partecipano squadre di 15 membri legate a bar, associazioni, enti. Vince chi è più abile, ma anche chi stupisce di più con entrate ad effetto, scenette e scherzi.

DKB 2024 ha moltiplicato i giorni di festa facendoli diventare 4 e i palchi sono raddoppiati con dj session no stop, affianco ai 4 campi di gioco. A confrontarsi sono giocatori e giocatrici di tutte le categorie: la carica di iscritti quest’anno tra underground, master, élite, under 15 e 17, 19 ha raggiunto quota mille. I dilettanti sono della nostra regione o del Nord Italia; i professionisti provengono anche da Spagna, Inghilterra, Svizzera, Brasile.

