Maratona delle Dolomiti: il 7 luglio in gara anche 35 piacentini

Sono 35 i partecipanti da Piacenza e provincia che prenderanno parte alla trentasettesima edizione della maratona dles Dolomites – Enel. La competizione è in programma domenica 7 luglio e passerà sui passi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo italiano tra cui figurano Campolongo, Pordoi, Sella, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola.

Sport e spettacolo, politica e imprenditoria

La maratona si trasforma in un appuntamento imperdibile anche per molti personaggi non solo sportivi, ma anche del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Tra i nomi spiccano Hervé Barmasse, Paolo Kessisoglu, Jury Chechi, Sonny Colbrelli e altri. Nel mondo imprenditoriale troviamo Francesco Carione (Gazzetta dello Sport), Pierluigi Alessandri (Technogym), Nicola Lanzetta (Enel) e Giovanni Bruno (Sky).

le medaglie: un connubio tra natura e maestria artigianale

Le iconiche medaglie riflettono l’armoniosa fusione tra la bellezza naturale delle Dolomiti e l’eccellenza artigianale dei suoi creatori. Alla base di queste medaglie sono stati selezionati con cura i materiali per creare il premio fatto di legno proveniente dall’abete rosso e tavole patinate al sole recuperati da vecchi fienili. Infine, viene inciso con cura sul legno il logo del “Mutatio“, conferendo quel tocco distintivo e autentico