Sport per tutti e solidarietà. Oltre 10 mila euro a 6 realtà che si occupano di disabilità

Sport per tutti e solidarietà. Decine di imprenditori insieme hanno voluto dare un segno di vicinanza e di condivisione a chi ogni giorno dona il proprio tempo per migliorare la vita a ragazzi con disabilità.

“Abbiamo immaginato un pomeriggio dedicato ai ragazzi con disabilità creando un evento al quale hanno partecipato anche il sindaco Katia Tarasconi, la bandiera interista Nicola Berti, Mario Dadati, Andrea Pugni e diverse personalità della vita pubblica piacentina tutti insieme per giocare al fianco dei ragazzi” spiega l’ideatore del progetto “Lo sport è per tutti” Andrea Borghetti. Durante l’evento, realizzato nell’area verde della Formec Biffi, è stato organizzato un torneo di calcio, una gara di Footgolf e l’esibizione del Bmw Motorrad club che hanno dato la disponibilità ai ragazzi di salire a bordo di auto da urlo. La sera, invece, tutti a tavola per una cena benefica promossa da Valter Bulla in sinergia con decine di imprenditori del territorio. “La raccolta fondi ci ha permesso di raggiungere quota 10.200 euro che abbiamo deciso di destinare a sei associazioni che quotidianamente operano a servizio dei ragazzi con disabilità” precisa Borghetti.

“La mia porta è sempre aperta per aiutare le associazioni di volontariato – il commento di Valter Bulla – Piacenza risponde presente quando si parla di solidarietà”. Oggi, all’interno di Biffi Arte sono stati consegnati sei assegni dal valore di 1.700 euro ciascuno ai rappresentanti di Assofa, Asd Special Dream Team, La Matita Parlante, Oltre L’autismo, Il Faro 23 e Piacenza In Blu. “La soddisfazione più grande è data dalla felicità dei ragazzi che hanno partecipato a un evento al quale teniamo particolarmente – le parole di Matteo Raffi, presidente dell’associazione PiacE20 -. Siamo particolarmente contenti anche per l’esito della raccolta fondi che permetterà di sostenere le preziose attività delle associazioni che operano sul territorio”.