Autismo, raccolti 4mila euro per “Piacenza in blu” grazie alle uova solidali di Pasqua

Supporto e assistenza ai bambini autistici grazie a 4mila euro raccolti attraverso le uova di cioccolato. È l’esito della nuova iniziativa solidale promossa in occasione di Pasqua da “Piacenza in blu”, associazione che assiste i giovani con disabilità intellettivo-relazionale e disturbi dello spettro autistico. In campo, anche stavolta, ecco le aziende Bardini e Bulla per sostenere il progetto.

Il gruppo ha promosso una lotteria benefica. Alla fine le uova di cioccolato assegnate sono state 21. I biglietti della lotteria sono stati distribuiti in diverse attività del territorio che hanno supportato l’iniziativa: i bar L’una per te, Mazzini, Gragnano, Battisti, Sette Platani, Liceo Gioia, Acca, Junior, Decanta, Prima Porta, Pisarei e fa blues, la panetteria Giusy, il Piacenza Rugby e i Rugby Lyons, i negozi Bulla e Frutta Ielmoni, la circoscrizione 4, i vigili del fuoco di Piacenza, il ristorante Rio Verde e la tabaccheria Valli.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: