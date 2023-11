Vetrine a tema contro la violenza sulle donne: il 20 novembre parte la campagna

Non basterà una porta aperta per dire basta alla violenza contro le donne. Però per sensibilizzare i cittadini, questo sì. Nasce da qui il progetto promosso da Lions New Voices del distretto 108 e Confcommercio Piacenza per vestire le vetrine della città e della provincia in tema con il 25 novembre, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Insieme per dire stop alla violenza sulle donne” è il titolo della campagna a cui hanno aderito anche Editoriale Libertà, il Centro antiviolenza di Piacenza, gli Stati generali delle donne, Le Città delle donne (e proprio ieri anche Roma è entrata nella rete che comprende tante altre città italiane, fra cui Piacenza dal 2021), l’associazione La Ricerca, oltre al Comune e alla Provincia di Piacenza.

Dal 20 al 30 novembre i negozi che vorranno potranno aderire alla campagna: il loro compito sarà quello di allestire delle vetrine in tema ed esporre la locandina dell’iniziativa.

“Mi sono chiesta come poter dare un messaggio importante per questa giornata – spiega Nadia Bragalini, coordinatrice distrettuale di Lions New Voices – ogni giorno infatti leggiamo sui giornali di donne ammazzate dai loro compagni e mariti. Ogni giorno c’è un femminicidio, una donna che muore. Un imprenditore, un negoziante non può certo sostituirsi alle forze dell’ordine, ma può sensibilizzare: questo sì”.

Ecco allora la campagna: “È rivolta non solo a tutti gli imprenditori di Confcommercio Piacenza, ma a tutti quelli che vorranno aderire – chiarisce Bragalini – il nostro obiettivo infatti è lavorare in sinergia coi territori. Essere al loro fianco”.