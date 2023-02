Al nuovo dormitorio di via San Sepolcro i letti per i senzatetto sono già tutti pieni

Qui prima si giocava a calcio, ma la partita sociale ha cambiato le sue regole, si è capito che dove prima si esultava dopo un gol ora c’era da attrezzarsi e fare in fretta. Ancora troppi i fragili in strada, di notte, al freddo. Chi ha pensato al dormitorio temporaneo negli spogliatoi di via San Sepolcro, inaugurato martedì, aveva visto giusto: i letti messi a disposizione sono già infatti tutti pieni.

“La prima notte si sono presentati in due. La seconda in quattro. Poi in sei. E ieri gli otto posti letto erano stati tutti occupati. Tra l’altro, abbiamo già richieste ulteriori”, spiega Mauro Madama della Ricerca, associazione che su incarico del Comune si occupa ora dell’immobile al campo di via San Sepolcro.

IL SERVIZIO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ