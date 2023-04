Anziani, disabili e minori. Spesa da un milione per l’Unione montana Valtrebbia

E’ stato sottoscritto a Bobbio il protocollo d’intesa sui servizi sociali tra l’Unione montana alte valli Trebbia e Luretta e i sindacati Cgil, Cisl, Uil. La situazione fotografata all’incontro è la seguente: nonostante si faccia fatica a trovare assistenti sociali disposte ad andare a lavorare in montagna, il servizio è riuscito a garantire sostegno ai progetti per 11 percettori di reddito di cittadinanza (di cui 4 solo a Ottone), trenta contributi economici ad adulti in difficoltà, aiuto alle famiglie che non avevano potuto attingere al fondo regionale per i centri estivi (11), assistenza domiciliare a trenta anziani non autosufficienti e 50 fragili, oltre a disabili, minori in tutela. Tra i progetti che proseguono, il Centro socio occupazionale “La Tartaruga”, con dieci utenti, l’appartamento “Dopo di noi” alle Gianelline, l’iniziativa Book Box, il “Custode solidale” per 27 persone, l’alleanza con l’Alta Valnure per un centro di ascolto per giovani. Con ogni probabilità i posti disponibili dei nidi a Travo (28) e Bobbio (11) saranno tutti riempiti. La spesa sociale in Unione è stata di un milione di euro in un anno.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’