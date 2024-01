Ancora pugni e violenza su due 13enni vittime di bulle. Ieri episodio fotocopia

Prese a pugni sulla schiena, graffiate, derise, strattonate per i capelli, riprese coi cellulari, e i video che sono volati e continuano a farlo sui social, TikTok e Instagram. E’ accaduto a due ragazzine tredicenni, studentesse di terza media, finite a quanto risulta vittime di almeno due studentesse appena più grandi, due quindicenni che frequentano un istituto superiore cittadino e che conoscevano a malapena.

A 24 ore dalla notizia del pestaggio subìto da una quattordicenne di prima superiore da parte di tre coetanee (di cui abbiamo riferito ieri) emerge un nuovo, analogo episodio. Che si potrebbe addirittura definire fotocopia rispetto al precedente, se non fosse che stavolta a finire sotto le mani delle bulle sono state due ragazzine di terza media che di persona non si conoscevano quasi per niente. Entrambe le famiglie delle 13enni contro le quali sono state alzate le mani hanno presentato denuncia dell’accaduto alla questura di Piacenza. A finire nei guai sono ad ora due minorenni mentre sarebbero in corso di identificazione da parte delle autorità le altre partecipanti alla drammatica scena, attraverso i video consegnati alle autorità.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’