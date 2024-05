Quasi 800 multe per eccesso di velocità in un mese: 58 patenti sospese, 12 revocate

A Piacenza e provincia proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal prefetto Paolo Ponta d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

i controlli del mese di aprile e le aree interessate

Nello scorso mese di aprile sono stati 23 i servizi condotti dalle forze dell’ordine, supportate dai militari dell’operazione Strade Sicure, che hanno interessato nel capoluogo le zone di viale Sant’Ambrogio, via Emilia Pavese, via IV Novembre, piazzale Genova, via Calciati, l’area della Stazione Ferroviaria e del centro cittadino, e in provincia, in particolare, i comuni di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Gragnano Trebbiense e Rottofreno.

Continuano poi anche i controlli ad esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

aresti e denunce per droga

La prefettura di Piacenza ha fatto sapere di aver effettuato 1.515 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, delle quali 1.043 sottoposte ad arresti domiciliari, 352 in detenzione domiciliare, 34 con obbligo di dimora e 86 in regime di libertà controllata. In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate tre persone, mentre altre tre sono state denunciate; 23 invece le persone segnalate alla Prefettura. Complessivamente sono stati sequestrati 267,32 grammi di stupefacenti.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Per quanto riguarda i controlli sulle strade, sono state accertate 271 infrazioni al Codice della Strada, di cui 17 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti; 41 le patenti e 12 le carte di circolazione ritirate, sono stati inoltre disposti 13 sequestri e 6 fermi di veicoli e rilevati 93 incidenti.

quasi 800 violazioni ai limiti di velocitÀ

Riguardo ai controlli con dispositivi mobili, disposti dal prefetto e coordinati dalla sezione di polizia stradale (cui partecipano la polizia provinciale, la polizia locale di Piacenza, la polizia dell’Unione Valtrebbia Valluretta, la polizia dell’Unione Valnure Valchero, la polizia locale di Caorso e la polizia locale di Cortemaggiore) sono state rilevate, lungo le arterie più trafficate – tra le quali Strada Farnesiana, via Einaudi nel capoluogo e Statale 45, Statale 10, Statale 654 e Strada provinciale 587 – 790 violazioni dei limiti di velocità complessive nel mese di aprile.



Nello stesso periodo l’ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 58 provvedimenti di sospensione di cui 8 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna, nonché 12 provvedimenti di revoca di cui 8 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna. Il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 25 colloqui, emanando 8 provvedimenti sanzionatori e 17 ammonizioni per prima segnalazione.

Proseguiranno nelle prossime settimane i servizi straordinari delle forze di polizia in tutte le aree attualmente ritenute più sensibili, nonché di quelli di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza di genere, alle condotte di guida a rischio, alla mala-movida nonché alle varie forme di abusivismo, anche commerciale, al fine di garantire l’ordinata convivenza civile.