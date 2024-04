Nel parcheggio aspettavano i clienti sull’auto noleggiata: arrestati tre spacciatori

Vendevano dosi di eroina e cocaina nel parcheggio di un centro commerciale alle porte della città, ma sono stati individuati e arrestati dai carabinieri della Stazione di Rivergaro.

Alcuni noti consumatori di droga nei giorni precedenti erano stati notati nello spazio esterno alla galleria commerciale e hanno effettuato alcuni controlli, fermando con l’accusa di spaccio tre stranieri, due di 25 ed uno di 31 anni, irregolari ed in Italia senza fissa dimora.

spacciatori sull’auto a noleggio

I tre sono stati sorpresi all’interno del parcheggio, a bordo di un’autovettura a noleggio, probabilmente mentre stavano aspettando dei clienti consumatori.

Sono stati perquisiti e trovati in possesso di 30 grammi di eroina e circa 20 grammi di cocaina già divisi in dosi, un bilancino di precisione, 4 telefoni cellulari e 800 euro di contanti in vario taglio, ritenuti proventi di spaccio.

Sono stati così accompagnati in caserma ed è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo essere stati condotti presso il carcere delle Novate, sono poi comparti in tribunale per l’udienza di convalida.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposta la custodia cautelare in carcere per i tre, tutti di origine marocchina.