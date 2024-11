Continuava a spacciare anche dai domiciliari: 27enne arrestato di nuovo

Nella sua abitazione i carabinieri di Castel San Giovanni hanno trovato quasi mezzo chilo di droga tra hashish e cocaina, stupefacenti che il protagonista di questa vicenda – un 27enne – continuava a spacciare nonostante fosse già agli arresti domiciliari. Ai militari di Castello non è rimasto altro da fare che arrestarlo nuovamente.

la ricostruzione dei carabinieri

I carabinieri di Castel San Giovanni, dopo accertamenti e verifiche, hanno riscontrato la presenza quasi fissa di noti tossicodipendenti vicino all’abitazione del 27enne.

Gli acquirenti attendevano quindi nel parcheggio di un supermercato, da dove puntualmente ritiravano la droga appena comprata. A fronte di questi fatti, con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Piacenza, è stata effettuata una perquisizione domiciliare dell’abitazione in cui il giovane stava scontando i domiciliari. Il 27enne, per niente collaborativo, se l’è presa coi militari e in preda all’ira ha scardinato a pugni una porta, prima di essere fermato e immobilizzato. Al termine, sono stati rinvenuti in varie parti della casa e sequestrati 235 grammi di hashish, 265 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, nonché 2.270 euro in contanti: una somma ritenuta provento dell’attività illecita che il giovane custodiva in tasca.

due ventenni denunciati

Durante la perquisizione, presenti nell’abitazione, vi erano anche due 20enni, ospitati in una stanza su “materassi di fortuna”. Sebbene non siano stati trovati in possesso di droga, secondo i carabinieri non potevano non sapere dell’attività illecita del 27enne e per questo sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 27enne è invece finito in manette su disposizione della Procura della Repubblica di Piacenza è condotto al carcere delle Novate.