Va in ospedale per un malore, ma dalla tasca gli cade una busta di cocaina: arrestato

Dall’ospedale al carcere. Nei giorni scorsi un uomo si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza dopo essersi sentito poco bene. Una volta giunto di fronte ai medici, dalla tasca gli è caduta una busta di droga: per lui sono quindi scattate le manette.

Ad arrestarlo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono stati gli agenti della polizia locale di Piacenza, intervenuti all’ospedale su segnalazione del personale sanitario. Poco prima, infatti, si era presentato in pronto soccorso un cinquantenne che non si sentiva bene: mentre i medici erano intenti a prestargli le prime cure, dalla sua tasca è scivolata a terra una bustina contenente polvere bianca. Dalle analisi successive è emerso che si trattava di cocaina, per un totale di circa trentacinque grammi. Gli agenti della municipale, subito accorsi sul posto, hanno sequestrato lo stupefacente mentre l’uomo (che addosso aveva anche un coltellino a serramanico) è finito in carcere.