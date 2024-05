Ospedale di Piacenza, nuove bilance pediatriche donate da Upa Federimpresa

Upa Federimpresa ha donato delle bilance pediatriche all’ospedale di Piacenza. Per la precisione la donazione è andata al reparto di Pediatria del “Guglielmo da Saliceto” guidato dal primario Giacomo Biasucci. La consegna si è svolta nei giorni scorsi alla presenza, oltre che di Biasucci, anche del consigliere di Upa Giorgio Villa, del responsabile e della coordinatrice del Pronto soccorso pediatrico Andrea Cella ed Eliana Tripolini, oltre che della coordinatrice della Pediatria Carlotta Granata.

“Siamo felici e orgogliosi di essere qui per consegnare questo piccolo pensiero – sottolinea Villa che è fra l’altro da una ventina d’anni impegnato come volontario di Anpas – Upa Federimpresa ha sempre supportato le realtà sanitarie e sociali con diverse donazioni, sia durante il covid sia mantenendo un occhio di riguardo per tutte quelle categorie considerate più fragili come gli anziani e i bambini”.

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dal primario Biasucci: “Questa donazione rappresenta per noi un grosso aiuto – spiega – ed è la soluzione ad alcuni problemi logistici perché permette un’assistenza più facile ma soprattutto più rapida”.