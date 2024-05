Da Piacenza aiuti sanitari al Senegal: sbloccato invio della merce grazie a fondi benefici

Epilogo a lieto fine per i numerosi aiuti destinati al villaggio di Koul, zona centrale del Senegal dove almeno la metà della popolazione vive in povertà. I sostegni sanitari e medici erano bloccati in un capannone a Caorso, in assenza dei fondi necessari per la spedizione in Africa: migliaia di aghi e siringhe in circa 130 colli, 50 letti ospedalieri, tute, gel disinfettante, un’automedica e un muletto, tra cui molti prodotti a rischio di un’imminente scadenza.

Grazie all’appello lanciato su Telelibertà da Macodou Diop, tra i portavoce della comunità senegalese di Piacenza, diversi cittadini e imprenditori si sono fatti avanti per sostenere l’invio dei generi di prima necessità. E ora gli articoli sono in arrivo in un dispensario che assiste gli abitanti del posto.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: