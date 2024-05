Spaccio agli Orti di via Degani: arrestato minorenne con 41 grammi di droga

Controlli anti spaccio della polizia locale agli Orti di via Degani anche grazie alle segnalazioni dei gruppi di vicinato della zona. Nella giornata di giovedì 2 maggio sono stati condotti, dalla Polizia Locale, diversi pattugliamenti anti degrado mirati in particolare a prevenire e contrastare l’attività di spaccio che sempre più spesso vede protagonisti ragazzi.

Un primo controllo ha portato ad accertamenti su sei giovani, uno dei quali – maggiorenne – indagato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Hashish e cocaina

Nel corso dello stesso pomeriggio, durante una successiva attività di presidio dell’area verde, sono stati fermati altri due soggetti: un cittadino di nazionalità marocchina, maggiorenne, trovato in possesso di circa 25 grammi di hashish e denunciato a piede libero per spaccio di stupefacenti.

Arrestato un minorenne

Arrestato invece in flagranza, per lo stesso reato, un minorenne di nazionalità tunisina, colto nell’atto di vendere le sostanze, in possesso di circa 20 grammi di cocaina e 21 grammi di hashish.