In carcere dal figlio con la polvere bianca: non era bicarbonato ma cocaina

Quella polverina bianca nella borsetta era cocaina e non bicarbonato, come sostenuto da una donna che era incappata in un controllo nella casa circondariale delle Novate sul finire dello scorso luglio. La donna era infatti stata trovata dalla polizia penitenziaria con 41 grammi di polvere bianca nella borsetta mentre si recava in visita al figlio. Si era giustificata dicendo: “è bicarbonato, mi serve per riti magici, serve per scacciare il malocchio”. Era stata arrestata per spaccio. Da un primo narcotest la droga era risultata cocaina, ma la signora si era ostinata nel sostenere che quella polvere bianca era bicarbonato. Erano state così disposte dal giudice più approfondite analisi che hanno confermato la polvere essere cocaina.

La donna processata per direttissima era stata rimessa in libertà al termine dell’udienza, in quanto incensurata.

Protagonista dell’accaduto una cittadina ecuadoriana poco più che quarantenne, residente in Valtrebbia.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’