In carcere dal figlio con la polvere bianca: “E’ bicarbonato”, arrestata

Era entrata in carcere per far visita al figlio, ma nella borsetta aveva 41 grammi di polvere bianca e la polizia penitenziaria l’ha arrestata per spaccio.

La donna è comparsa davanti al giudice e si è giustificata dicendo: “Quella polvere non è cocaina, è una polvere che utilizzo per riti magici, serve per scacciare il malocchio. Poi con questo caldo la uso anche per rinfrescarmi, si tratta di bicarbonato”. La donna al termine dell’udienza è stata rimessa in libertà.