Presunto pestaggio in carcere, il gip non archivia ma chiede nuove indagini

Il gip del tribunale di Piacenza Luca Milani chiede nuove indagini su un presunto pestaggio subito in carcere da un detenuto tunisino. I fatti risalgono al 2017 e nel fascicolo è indagato per lesioni un ispettore capo della polizia penitenziaria, attualmente già a processo con un collega per un altro episodio simile, avvenuto l’anno precedente sempre nel carcere piacentino, ai danni di un detenuto. Per il 2017, la Procura, a febbraio 2020 aveva chiesto l’archiviazione, ma il gip, tenendo conto dell’opposizione del difensore del detenuto, ora assegna tre mesi di tempo agli inquirenti, chiedendo di approfondire alcune questioni.

