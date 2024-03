Piacenza, arrestato latitante triestino in fuga dopo la condanna per reati finanziari

Arrestato un 45enne di Trieste destinatario di un ordine di carcerazione per aver commesso reati finanziari risalenti al 2014. Fondamentale l’intervento delle volanti della questura di Piacenza che hanno rintracciato l’uomo in un albergo piacentino. Il soggetto, dopo aver ricevuto la condanna si era trasferito in Croazia sparendo dai radar.

L’uomo è stato trovato in possesso di hashish

Tratto in arresto dalle volanti, è stato poi trasferito alla locale casa circondariale delle Novate. Durante le fasi di esecuzione del provvedimento, il triestino è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish, detenute per uso personale, fatto per cui è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.