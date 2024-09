Cena finita a colpi di accetta: arrestato un 30enne con l’accusa di tentato omicidio

Cena fra amici in casa finita a colpi di accetta. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Si tratta di un uomo di 30 anni arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito e ferito gravemente un 43enne con il quale era a cena, colpendolo con una piccola accetta in diverse parti del corpo: sulla schiena, sul viso in direzione del collo. Ora il 30enne è in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio è avvenuto la scorsa settimana nel centro di Niviano. La vittima, insieme alla sua compagna, ha ricevuto a casa sua l’aggressore con una amica per una cena in compagnia. La serata, iniziata tranquillamente, è poi degenerata all’improvviso in una lite e poi in un’aggressione consumata in strada dove il 30enne, dopo aver sfoderato una piccola accetta presa dalla sua auto, ha colpito il padrone di casa, lasciando sul selciato grosse chiazze di sangue.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dalle urla. L’aggressore si è allontanato con la sua amica ma i carabinieri sono riusciti a ricostruire il tutto. Ora si trova alle Novate dopo essere stato arrestato dai carabinieri in esecuzione dell’ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Piacenza su richiesta della locale Procura della Repubblica.