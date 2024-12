Maltratta e chiede soldi alla madre per rifornirsi di droga: 43enne arrestato

Avrebbe subito dal settembre del 2019 continue vessazioni da parte del figlio,

il quale la maltrattava e minacciava per ottenere denaro con cui rifornirsi di droga. Sventurata protagonista della vicenda una donna che, sfinita, si è rivolta ai carabinieri. Gli uomini dell’Arma hanno quindi posto fine alle angherie del figlio, un 43enne, arrestandolo e portandolo in carcere.

L’uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti della madre con la quale in precedenza viveva. Secondo quanto ricostruito dai militari e dai numerosi interventi effettuati, il figlio – con l’obiettivo di recuperare denaro da destinare all’acquisto di sostanze stupefacenti – era solito chiedere insistentemente soldi alla madre che in alcune occasioni si rifiutava. Quando ciò accadeva, il 43enne andava in escandescenza, spintonando, strattonando e minacciando verbalmente la madre. Inoltre, spesso sfogava la sua rabbia sui mobili e sulle suppellettili della loro abitazione, continuando a minacciare e insultare pesantemente la donna. Quest’ultima, per cercare di risolvere la situazione, aveva lasciato anche la sua casa andando a vivere in affitto in un altro paese.

Dopo l’ennesimo episodio denunciato dall’anziana due settimane fa ai carabinieri piacentini, è arrivata la richiesta di una misura cautelare personale da parte della Procura della Repubblica di Piacenza e la decisione da parte del gip del tribunale di Piacenza.

Il 43enne è stato rintracciato, per poi essere trasferito all’interno del carcere delle Novate come disposto dall’autorità giudiziaria.