Si lancia all’interno di un veicolo e pronuncia frasi sconnesse: denunciato

Nella serata di domenica 24 novembre, intorno alle 23, un episodio inquietante si è consumato a Piacenza, all’incrocio tra via Colombo e via Manzoni, nei pressi di una rotatoria. Due automobilisti, mentre stavano percorrendo la rotatoria, si sono visti improvvisamente aprire una portiera da un uomo che, urlando frasi sconnesse, si è lanciato nel loro abitacolo. I due, comprensibilmente spaventati dall’improvviso e incomprensibile comportamento dell’individuo, hanno immediatamente chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Il protagonista di questo episodio è un uomo di origini tunisine, un quarantenne residente in Sicilia, che, in preda a un evidente stato confusionale, stava fermando diverse auto in transito nella rotatoria. L’uomo batteva le mani sui cofani delle vetture come se fossero tamburi, urlando frasi senza senso. In alcuni casi, ha tentato di lanciarsi all’interno delle auto di passaggio e, in un’occasione, ci è anche riuscito.

L’intervento dei carabinieri è stato tempestivo ma difficoltoso. Dopo aver faticato per bloccare l’uomo, che continuava a manifestare un comportamento esagitato, i militari lo hanno condotto all’ospedale. L’individuo è stato infine denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.