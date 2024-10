Donne picchiate dai mariti: uno resta in carcere e l’altro in libertà

Resta in cella alle Novate il marocchino accusato di maltrattamenti per aver ripetutamente colpito alla testa e al petto la moglie. La donna si trova ancora ricoverata all’ospedale per i traumi subiti alla testa e al petto. Era accaduto sabato sera a Castel San Giovanni.

Resta invece in libertà l’italiano che, sempre sabato sera, a San Nicolò aveva percosso violentemente la sua compagna in mezzo alla strada.

I due uomini erano stati fermati dai carabinieri di Castel San Giovanni, di San Nicolò e del Radiomobile di Piacenza. Il primo era stato arrestato e la spranga di ferro utilizzata per colpire la moglie sequestrata. Il secondo è rimasto in libertà, in quanto la sua compagna al momento si è riservata la possibilità di sporgere querela per le lesioni subite, la donna ha lasciato nel frattempo l’ospedale.