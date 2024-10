Picchiata selvaggiamente per strada a San Nicolò, fermato il marito violento

Nella serata di sabato, a San Nicolò, una coppia ha incominciato a litigare furiosamente in mezzo alla strada per futili motivi. L’uomo ad un certo punto ha perduto la testa e, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbe cominciato a picchiare la moglie e a strattonarla. Un passante che stava assistendo alla scena ha chiamato il 112, mentre la donna cadeva a terra sotto i colpi. Il marito, vistosi scoperto, ha trascinato la moglie dentro la macchina ed è ripartito a tutto gas, ma è stato fermato dai carabinieri.

La donna è stata portata all’ospedale dove è stata ricoverata in serie condizioni, l’aggressore è finito in caserma: rischia una denuncia per lesioni con il provvedimento di divieto di avvicinamento alla moglie e nel caso peggiore l’arresto.