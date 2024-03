È tornata “Ponta e Cul”, la storica manifestazione delle uova a Fiorenzuola

“È un gioco molto democratico – spiegano gli organizzatori dal palco – nel senso che vince solo chi ha l’uovo più duro. Quindi non c’è bisogno di essere in forma o performanti”. Si tratta di “Ponta e cul“, la manifestazione che da quasi 50 anni travolge i cittadini di Fiorenzuola nella tradizionale battaglia con le uova sode, iniziata oggi pomeriggio in piazza Molinari.



La gara è molto semplice: si gioca in due, battendo i gusci uno contro l’altro. Quello che si rompe per primo perde, cedendo la vittoria all’avversario.

Ad incorniciare la sfida, sarà la presenza di 5800 uova colorate, vendute ad offerta, e che dopo essere state usate come “munizioni” potranno essere tranquillamente mangiate.

Il ricavato raccolto sarà infine devoluto alle numerose attività organizzate dalle associazioni promotrici dell’evento.