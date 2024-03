La Via Crucis piacentina sceglie l’ospedale: frammenti di cura invece di stazioni

La Via Crucis, prevista senza fiaccole per ragioni di sicurezza, quest’anno ha scelto l’ospedale, il luogo di cura per eccellenza. E le stazioni della Via Dolorosa si sono tramutate in “frammenti di cura”. Così si è voluto chiamare le tappe – sei invece di quattordici in cui si è sviluppata ieri sera la processione della Via Crucis di Santa Maria di Campagna.

Via Crucis cittadina presieduta dal vescovo Cevolotto

La celebrazione della passione di Gesù Cristo ha richiamato decine di fedeli piacentini in quella che quest’anno è stata scelta come la via Crucis cittadina, presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto ed organizzata dalla Comunità pastorale 2 in collaborazione con i frati francescani. Celebrazione che ha visto confluire in piazzale delle Crociate i fedeli delle parrocchie del centro storico più quelle di parte della periferia della città.

Via Crucis tra i frammenti di cura dell’ospedale

Delle sei tappe della processione ben cinque si sono tenute all’interno del perimetro dell’ospedale cittadino: dietro alla chiesa di San Giuseppe, nel giardino davanti al nucleo storico, nel giardino davanti al Centro prelievi, nel piccolo piazzale davanti all’ingresso del Polichirurgico, nel parcheggio del Polichirurgico.

Questa sera in Duomo, dalle 21.30, presieduta dal vescovo la veglia della notte di Pasqua.

