Preghiera per la pace con il vescovo in Santa Maria di Campagna il 6 ottobre

Mercoledì scorso, 2 ottobre, durante la messa di apertura dell’assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi, papa Francesco ha annunciato un doppio appuntamento di preghiera per la pace: “per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della pace, domenica prossima mi recherò nella basilica di Santa Maria Maggiore dove reciterò il santo rosario e rivolgerò alla Vergine un’accorata supplica; se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sinodo, di unirvi a me in quell’occasione. E, il giorno dopo, 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo”.

La presidenza della Conferenza episcopale italiana, raccogliendo l’appello del Papa, invita le comunità ad unirsi alla preghiera del rosario di domenica 6 ottobre e a vivere la giornata di preghiera e di digiuno di lunedì 7 ottobre.

Nel pomeriggio di domenica 6 ottobre alle ore 17 nella basilica santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza il vescovo monsignor Adriano Cevolotto guiderà la preghiera del rosario in comunione con papa Francesco che, alla medesima ora, pregherà nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.