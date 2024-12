Incursione dal tetto in pediatria: sono i Supereroi, per la gioia dei bambini

Nella mattinata di sabato 7 dicembre a Piacenza sono arrivati i supereroi. Grazie alla collaborazione tra Ausl di Piacenza, associazione SuperEroiAcrobatici e Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, i bimbi presenti all’Ospedale di Piacenza hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, potendo conoscere Spiderman, Ironman, Capitan America, Superman, Flash, Robin, Wonder Woman e tanti altri supereroi che hanno fatto una sorprendente apparizione calandosi dal tetto della Pediatria per portare un messaggio speciale di forza e coraggio.

Dopo la spettacolare discesa, i supereroi hanno visitato Pediatria e neonatologia, accompagnati dal direttore Giacomo Biasucci, che ha voluto ringraziare chi ha reso possibile questa mattinata di gioia.

“Accogliamo con gratitudine l’arrivo dei supereroi, già visto in tanti ospedali italiani – ha commentato del direttore del dipartimento Materno infantile – Per Piacenza è la prima volta e siamo sicuri che l’iniziativa sarà accolta con sorrisi ed emozione dai bambini e dai ragazzi ricoverati nel nostro ospedale. Ogni attività che possa migliorare l’esperienza di degenza dei piccoli pazienti ha un impatto positivo sul loro benessere psicologico e sul loro percorso di cura. Il ricovero ospedaliero, sebbene necessario per la salute, è spesso accompagnato da ansia e paura, ed è fondamentale offrire momenti di distrazione e sollievo, che stimolano la loro forza interiore e aiutano bimbi e famiglie ad affrontare le difficoltà del trattamento. Attività come quella di oggi sono preziose perché contribuiscono a creare un ambiente più sereno e accogliente, facilitando anche il processo di guarigione”.

“far brillare una scintilla nel cuore dei bambini”

A vestire i panni dei supereroi sono stati i volontari dell’associazione senza scopo di lucro SuperEroiAcrobatici. “Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie – ha sottolineato Anna Marras, fondatrice dell’associazione – Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti. La malattia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé, e che non sono soli in questa battaglia. Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e abbraccio nei reparti porta con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai”. Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti. Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici”.

donare un sorriso

“Ci riempie di orgoglio donare un sorriso a questi ragazzi – ha aggiunto Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Per noi esistono le persone e la tutela della loro salute e del loro benessere: il nostro impegno è quotidiano ed è rivolto ai nostri soci e alle realtà che sosteniamo”.