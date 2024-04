Pasqua nervosa a Piacenza: dieci liti in casa e sei diverbi per strada

Non solo grigliate, uova di cioccolato e un tempo che torna a far presagire aria di primavera, ma anche diverbi, coltelli e denunce.

La Pasqua a Piacenza è stata tutt’altro che tranquilla, almeno per quanto emerge dal bilancio degli interventi della polizia.

Nello specifico, dieci sono stati i casi di lite in famiglia, una litigata tra vicini di casa, sei diverbi in strada tra sconosciuti e quattro le denunce per resistenza al pubblico ufficiale.

Per concludere il fine settimana pasquale, in zona Peep sono stati rinvenuti un coltello a scatto e un tirapugni, mentre un cittadino straniero è stato accompagnato in questura dopo essere stato sorpreso in via Respighi in possesso di dosi di cocaina per uso personale.