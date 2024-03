Lions Club, donazione agli asili della Val d’Arda grazie all’asta delle uova di Pasqua

Uova di Pasqua all’asta per aiutare l’asilo “Giuseppe Verdi” di Cortemaggiore e “Caduti in guerra” di Villanova a pagare le bollette di luce e gas.

I soci del Lions Club Valdarda, in occasione del periodo pasquale, si sono riuniti nella loro sede storica, il ristorante Stradivarius di Castell’Arquato, per raccogliere aiuti economici da destinare sotto forma di “service” di beneficenza proprio a questi due asili privati in difficoltà.

LA DONAZIONE DEI LIONS CLUB VAL D’ARDA

Tra i ventuno soci partecipanti, sono stati raccolti complessivamente 600 euro, 300 euro per l’asilo di Cortemaggiore e 300 euro per l’asilo di Villanova.

Il presidente del Club Gianni Badini: “Ogni volta che i Lions si riuniscono, è sempre una buona occasione per raccogliere fondi utili ad aiutare gli altri. Nelle serate che organizziamo, il divertimento tra amici, non è mai solo fine a se stesso, ma ha sempre uno scopo benefico. In questo caso specifico – ha proseguito il presidente del Club – abbiamo deciso di sostenere due asili privati del nostro territorio, siamo stati messi al corrente delle loro difficoltà economiche nel sostenere costi alti per l’energia; questi asili infatti, sono stati costretti a rateizzare il pagamento. L’auspicio, è che il contributo del nostro Club, possa agevolarli nel saldare più velocemente il pagamento”.