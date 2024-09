Lions Club Piacenza Gotico, debutto per la neopresidente Bragalini: “Fare la differenza”

La serata di inaugurazione dell’anno lionistico del Club Piacenza Gotico rappresenta un momento cruciale nell’attività stagionale, un’occasione che segna l’avvio del nuovo anno sociale e mette in luce gli obiettivi da perseguire, esaltando al contempo il valore dell’incontro e della condivisione.

Quest’anno, l’evento si è svolto nella suggestiva cornice della Rocchetta di Rivalta, dove i soci del club si sono riuniti per celebrare insieme l’inizio di un nuovo capitolo. Il nuovo presidente, Nadia Bragalini, ha colto l’occasione per rivolgersi ai presenti, sottolineando l’importanza del servizio come cuore pulsante della missione lionistica. Le sue parole hanno voluto ricordare a tutti i soci il significato profondo del loro impegno: “Essere al servizio della comunità e contribuire con dedizione e passione a fare la differenza nel territorio”.

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti illustri, tra cui il prefetto di Piacenza Paolo Ponta e l’assessore Mario Dadati, che hanno portato il loro saluto e sostegno all’attività del club. Tra i presenti anche il governatore del Distretto Lions 108 lb 3, Davide Michele Gatti oltre a Federica Arpini, coordinatrice del Rifugio Segadelli a cui è stata consegnata una targa simbolo del sostegno che il club continua a fornire. L’atmosfera è stata caratterizzata da un senso di unità e spirito di collaborazione, elementi fondamentali per affrontare le nuove sfide e per perseguire i numerosi progetti di solidarietà che il Lions Club Piacenza Gotico intende portare avanti nel corso dell’anno.

Nadia Bragalini, il 37° presidente del Lions Club Piacenza Gotico, ha sottolineato con orgoglio le numerose iniziative intraprese dal club, fondato nel 1987, che ha lasciato un segno indelebile nel territorio piacentino. “Il nostro club è parte integrante del tessuto sociale locale – ha affermato Bragalini che insieme al past governatore Massimo Camillo Conti ha condotto le varie fasi della serata – tra gli obiettivi principali di quest’anno, puntiamo al sostegno al Rifugio Segadelli e a “Luna Stellata” in collaborazione con il programma Lions New Voices, e soprattutto all’acquisto di un cane guida dal Centro di Addestramento Lions di Limbiate, noto per fornire preziosi assistenti a persone con disabilità visive. Ci sentiamo coinvolti in prima persona, ogni iniziativa, rappresenta per noi Lions un’opportunità per rendere il mondo un posto migliore, un passo alla volta, con l’obiettivo di servire non solo chi ha bisogno, ma anche di costruire un futuro più solidale e inclusivo”.

Il club ha accolto nuovi soci durante la serata, tra cui Michel Malchiodi, che si unisce a una squadra motivata e coesa. Tra gli ospiti d’onore, anche i rappresentanti di altri Club Lions, come il Lions Club Valdarda e il Lions Club Robbio, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Ticchi e Maria Di Benedetto.