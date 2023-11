Nadia Bragalini ha ricevuto il “Premio europeo per le imprese femminili”

Nella cornice della sala Foscolo dell’università degli studi di Pavia, l’imprenditrice Nadia Bragalini, piacentina d’adozione, ha ricevuto il prestigioso “Premio Europeo per le imprese femminili”, un riconoscimento promosso da Stati generali delle donne, Sportello donna e Fondazione Gaia nell’ambito delle iniziative per della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Bragalini, ambasciatrice italiana di Made in woman made in Italy degli Stati Generali delle Donne nonché coordinatrice New Voices dei Lions (Distretto 108 IB3), ha ricevuto il premio dalle mani di Sandro Raimondi, Procuratore capo al Tribunale di Trento.

Durante la cerimonia è stato presentato in esclusiva il Francobollo “Panchine Rosse” emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in occasione del 25 novembre. “Ho provato – ha commentato Nadia, fondatrice di G&G Pet Food, azienda nata a Castelvetro nel 2019 – un’emozione profondissima, una giornata speciale circondata da persone che sanno il significato di parole come partecipazione, condivisione e determinazione”. Il premio, che ha il patrocinio dell’università di Pavia e della Commissione Europea, vuole mettere in rilievo e sostenere la forza e il cammino di professioniste e donne che dedicano la propria vita lavorativa a costruire un progetto, ad alimentare una visione, a credere nello sviluppo della propria azienda.