Imprese femminili in calo, Piacenza ne perde 64 in un anno: in totale sono 5.561

Imprese femminili in leggero calo in provincia di Piacenza. Al 31 dicembre 2023 si contavano 5.561 imprese femminili attive, che costituivano il 21,7% del totale delle imprese attive nel territorio provinciale. La flessione percentuale si traduce in 64 unità in meno su 5.561. Primato di presenze al commercio, che comunque scende del 2,1%. Bene i servizi alle imprese e i servizi alla persona.

Rispetto al 31 dicembre 2022 si riscontra un calo dell’1,1% (-64 unità), in media con il calo dell’Emilia occidentale e sostanzialmente allineato a quello dell’Emilia-Romagna (-1,3%) e nazionale (-0,7%). I dati – diffusi in occasione della Giornata internazionale della donna – sono frutto delle analisi e delle elaborazioni della Camera di Commercio dell’Emilia.

Imprese femminili in provincia – All’interno dell’universo delle imprese femminili attive, la graduatoria relativa alla maggior presenza di aziende “in rosa” assegna il primato al commercio, con una quota del 25,4% (in calo del 2,1%, con la perdita di 30 unità), seguito dai servizi alle imprese, incidenti per il 19% sul totale e complessivamente in crescita del 3%, con una punta del +12% per le attività di noleggio e agenzie di viaggio, dove il numero delle imprese femminili si è alzato di 26 unità.

In aumento anche le imprese femminili nell’ambito dei servizi alla persona (+1,1% in un anno, e quota del 16,5%, con un balzo all’insù del 7,5% delle imprese in rosa nei servizi socio-assistenziali), nella manifattura (quota del 6,4% e aumento dell’1,7%) e, contrariamente a quanto accade nel resto dell’Emilia occidentale, anche le costruzioni (quota del 3,1% sul totale e aumento della consistenza del 3,1%).

Natura giuridica – Infine, per quanto riguarda la natura giuridica delle imprese femminili, prevalgono le imprese individuali (69,1% del totale), seguite dalle società di capitale (18,0%) e dalle società di persone (11,3%); in termini di variazione annua crescono le società di capitale (+2,0%) mentre calano dell’1,9% le imprese individuali e del 2,0% le società di persone.