Piacenza, giornata internazionale della donna tra concerti e laboratori

Oggi è l’8 marzo, giorno della festa delle donne, una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno e sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze. Anche il territorio piacentino partecipa con numerose iniziative.

“L’arcipelago delle donne” – Tanti modi per raccontarsi al di là delle parole, delle convenzioni: momenti di riflessione, esperienze, giochi, foto e video e incontri tra generazioni, per vivere a pieno la giornata mondiale per i diritti delle donne. In altre parole, “L’arcipelago delle donne”: s’intitola così la rassegna promossa dal Comune di Piacenza – in collaborazione con il Tavolo delle Politiche di Genere e la Provincia di Piacenza e il contributo di Coop Consumatori Nordest – in occasione dei festeggiamenti dell’otto marzo. Al grido di “Manifestiamoci!”, la manifestazione avrà luogo in piazza Cavalli e all’auditorium Sant’Ilario, tra attività di sensibilizzazione, laboratori esperienziali e attività creative aperti a tutti, senza limiti d’età o differenze di genere.

Al dare il via alla manifestazione al mattino saranno i banchetti delle varie associazioni in piazza Cavalli, in dialogo con la cittadinanza. È lì che verrà allestito il set fotografico di “Mettici la faccia!”: un invito alle cittadine e ai cittadini a farsi fotografare dagli studenti del liceo Cassinari per creare un collage di volti, storie testimonianze: le foto dei partecipanti verranno infatti stampate in diretta ed esposte in piazza per comporre un puzzle di volti e immagini che possano raccontare al meglio il senso della giornata. Le associazioni presenti distribuiranno inoltre una piccola guida tascabile dedicata alla festa: un vademecum sulle opportunità assistenziali e di accompagnamento alla persona.

Ritratti di signore – Galleria d’arte moderna Ricci Oddi, ore 16.30 visita guidata, in occasione della Festa della Donna, alla scoperta delle tante figure femminili che popolano le opere delle Galleria. Un percorso che non è solo un viaggio nella storia dell’arte, ma ripercorre anche le diverse declinazioni dell’eterno femminino così come le hanno restituite gli artisti attivi tra Otto e Novecento.

Dita di Dama – Camera del Lavoro, ore 21.30 monologo teatrale per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, tratto dal romanzo di Chiara Ingrao, ambientato nel 1969, progetto di Laura Pozone che ha curato l’adattamento drammaturgico e la regia insieme a Massimiliano Liozzi.

L’opera delle primedonne – Teatro Municipale, ore 18.30 Stefania Bonfadelli presenterà, presso il ridotto del Teatro, il suo libro. Con l’autrice dialogherà la giornalista Eleonora Bagarotti. Ingresso libero.

La donna nell’arte – Palazzo Farnese, ore 17 in occasione della Festa della Donna il Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese, Dr. Antonio Iommelli, terrà nella Pinacoteca una lezione tematica. Prenotazione obbligatoria.

Incontro sulla lavanda – Coldiretti Donne Impresa organizza al Mercato Coperto di Campagna Amica di via Farnesiana, 17 a Piacenza un incontro dal titolo “La lavanda: dall’osteopatia alla cosmetica” che si terrà a partire dalle 18 e sarà dedicato alle virtù della lavanda, alla sua coltivazione nel Piacentino e ad alcuni dei suoi molteplici utilizzi approfonditi grazie all’intervento degli esperti.

Sostegno all’hospice di Borgonovo – Il Mercato Coperto, nel pomeriggio di venerdì 8 e durante la mattinata di sabato 9, ospiterà anche le volontarie di “Mani di Donna” che proporranno i loro ricami e le loro creazioni per sostenere gli “Amici dell’Hospice” di Borgonovo.

Concerto al Municipale – Un concerto interamente dedicato a Mozart, in programma alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza, vedrà la partecipazione dei Virtuosi del Teatro alla Scala diretti dal piacentino Pierangelo Negri con il clarinetto solista di Fabrizio Meloni. I Virtuosi del Teatro alla Scala sono un gruppo di musicisti appartenenti all’Orchestra del teatro milanese, che hanno sentito l’esigenza di far musica insieme per condividere l’esperienza maturata in decenni di collaborazione con alcuni tra i più famosi direttori del mondo. Primo dei secondi violini dell’Orchestra della Scala, Pierangelo Negri ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Nicolini di Piacenza, diplomandosi con il massimo dei voti.

FIORENZUOLA

8 marzo a Fiorenzuola – Il mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne vista la ricorrenza della Giornata internazionale a loro dedicata, sarà caratterizzato a Fiorenzuola d’Arda da una speciale programmazione all’interno della stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi”, unitamente all’inaugurazione di una nuova panchina rossa, dedicata alla violenza contro le donne.

Nel dettaglio, la programmazione del teatro “Verdi” si aprirà sabato 2 marzo, alle 20.45, con “Cassandra o dell’inganno”, rappresentazione prodotta dal Centro Teatrale Bresciano e interpretato da Elisabetta Pozzi, tra le maggiori artiste della scena italiana; sabato 16 marzo, alle 20.45, andrà quindi in scena “Elena di Sparta”, spettacolo diretto ed interpretato da Silvia Priori, mentre venerdì 29 marzo, alle 20.45, Viola Graziosi interpreterà “Medea”, diretta da Luciano Violante (presidente della Camera dei Deputati dal 1996 al 2001).

Ma la Giornata internazionale della donna non sarà solo celebrata a teatro: sabato 9 marzo sarà infatti inaugurata in viale della Vittoria, nella zona della stazione ferroviaria cittadina, una nuova panchina rossa, simbolo delle donne vittime di femminicidio.

Sempre a Fiorenzuola, venerdì 8 marzo alle 11, è in programma la “Camminata contro lo sterminio delle donne in Italia ad opera di uomini prigionieri della propria mente”. Si tratta di una passeggiata filosofica a cura del centro culturale Franco Battiato lungo le vie del paese. Luogo di ritrovo sabato alle ore 11 davanti alla chiesa della collegiata in piazza Molinari. Partecipazione libera e gratuita aperta a tutti. I partecipanti sfileranno con un libro in mano.

GROPPARELLO

Le donne forti dei castelli – Castello di Gropparello, ore 15.30 visite guidate a tema per celebrare la Festa della Donna con approfondimenti su figure femminili che hanno legato ai castelli il loro carisma. Da Matilde di Canossa a Caterina De’ Medici, da Giovanna d’Arco a Josephine Bonaparte, un viaggio che vuole essere di ispirazione e rendere omaggio alle Grandi Dame del nostro passato.