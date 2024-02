“L’arcipelago delle donne”, le iniziative in programma a Piacenza per l’8 marzo

“L’arcipelago delle donne”. S’intitola così la manifestazione promossa dal Comune di Piacenza e dalla Provincia, nell’ambito del Tavolo delle politiche di genere, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne che ricorre l’8 marzo. Data in cui la cornice di piazza Cavalli e l’auditorium Sant’Ilario ospiteranno una serie di iniziative.

Una guida tascabile in rosa – Con “Mettici la faccia” le presenti potranno farsi fotografare dagli studenti del liceo Cassinari: gli scatti saranno stampati in diretta ed esposti all’ombra di palazzo Gotico per comporre un puzzle di volti e immagini. Si terrà inoltre la distribuzione del vademecum tascabile per avere cura delle donne: le associazioni del tavolo delle politiche di genere informeranno così sulle opportunità assistenziali.

Gli altri appuntamenti – Non solo. Ecco gli altri appuntamenti dell’8 marzo piacentino: alle 9 lo spettacolo “Il movimento creativo”, alle 10.30 il percorso di riflessione sulle relazioni sane intitolato “Il mio spazio”, alle 15 “Mi rifletto” per accrescere portamento e autostima, alle 16 “Ciack, mi esprimo” per interrogarsi sui rapporti e alle 18 l’evento finale in piazza Cavalli. La partecipazione è gratuita.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: