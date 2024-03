Giornata della donna: festa e riflessione, dialogo tra generazioni in piazza Cavalli

Un momento per festeggiare ma soprattutto riflettere. Sono diverse le iniziative previste in città oggi, 8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della Donna. Cuore delle iniziative è piazza Cavalli con la rassegna “L’arcipelago delle donne” promossa dal Comune di Piacenza con il Tavolo delle Politiche di Genere e la Provincia. Sono presenti banchetti delle varie associazioni aderenti all’iniziativa e il set fotografico del progetto “Mettici la faccia!”: un invito alle cittadine e ai cittadini a farsi fotografare dagli studenti del liceo Cassinari per creare un collage di volti, storie testimonianze: le foto dei partecipanti verranno infatti stampate in diretta ed esposte in piazza per comporre un puzzle di volti e immagini che possano raccontare al meglio il senso della giornata.

In contemporanea sono stati organizzati laboratori tra riflessioni, portamento, autostima, teatro, cinema e foto e arteterapia nell’auditorium Sant’Ilario.

