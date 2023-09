“Made in woman, made in Italy”: Nadia Bragalini nominata ambasciatrice

L’imprenditrice Nadia Bragalini, cremonese di nascita ma piacentina d’adozione, ha assunto in queste ore un nuovo importante incarico, quello di ambasciatrice di “Made in woman, made in Italy” un progetto dell’associazione Stati Generali delle Donne, nato per valorizzare le imprese femminili ed offrire strumenti culturali, sociali e ambientali volti ad alimentare una nuova economia da declinare naturalmente al femminile.

“Ricoprire questo ruolo – spiega Bragalini, fondatrice a Castelvetro, con il marito Gianluca Gemo, di G& G Pet Food, il brand specializzato nella formulazione di integratori alimentari nutraceutici in campo animale – mi riempie di orgoglio e responsabilità. Lo vedo come un nuovo step dopo aver ricoperto un ruolo omologo per gli Stati Generali delle Donne quando nell’agosto del 2021 venni nominata ambassador di “Le Città delle Donne” per Piacenza e provincia e dell’Emilia. Senza dimenticare la missione all’Expo di Dubai dove ho avuto l’onore di contribuire, in rappresentanza degli Stati Generali delle Donne, alla firma della Carta Internazionale dei Diritti delle Donne. Il mio impegno è finalizzato a rendere ancor più protagonista l’imprenditoria femminile ma anche per esaltare il benessere e le eccellenze dei territori e delle comunità, perché il futuro è di chi lo fa. “Made in woman, made in Italy” è la principale associazione italiana di organizzazioni di supporto alle imprese femminili”.

