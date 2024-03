Soccorritori e forze dell’ordine in prima linea il giorno di Pasqua

Pasqua non è una giornata di festa per tutti. C’è chi compie il proprio dovere senza sottrarsi di fronte alle emergenze. Sono gli operatori delle forze dell’ordine e i soccorritori che non si riposano neppure durante le festività e che, rinunciano a trascorrere in famiglia o in compagnia dei propri cari queste giornate di festa, per garantire la sicurezza pubblica. Vigili del fuoco, operatori di Anpas e Croce Rossa, i sanitari del 118, ma anche forze dell’ordine con polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e polizia penitenziaria. Tutti in prima linea, pronti a intervenire in caso di bisogno, senza guardare orari e calendari. Un lavoro che spesso viene svolto nell’ombra, ma che comporta grandi sacrifici, soprattutto a livello personale, per un bene superiore, quello della comunità.

FOTO INVIATE DA ANPAS