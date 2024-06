Tour de France a Piacenza: servizio sanitario potenziato con otto ambulanze in più

Una giornata storica per Piacenza. Attese circa 30mila persone tra le vie e le piazze della città per la partenza della terza tappa del Tour de France. Un evento di portata internazionale che stravolgerà la quotidianità di tutti. Per questo anche l’Emergenza territoriale 118 di Piacenza ha predisposto un piano di azione che mira ad adeguare la risposta sanitaria al notevole incremento della popolazione, garantire la quotidianità delle attività di Pronto soccorso ed Emergenza territoriale.

Le attività sanitarie in programma durante la giornata nelle diverse sedi aziendali sono state rimodulate nella logica di garantire le prestazioni urgenti e non differibili e anticipare o posticipare visite ed esami programmati, per non creare disagi agli utenti. Sul sito dell’Ausl di Piacenza c’è tutto il dettaglio delle modifiche di orari e aperture. Sono garantite anche le attività di tecniche legate alla sicurezza e amministrative a supporto delle attività sanitarie in essere nella giornata.

È previsto un potenziamento del personale in servizio in Pronto soccorso e nel Centro assistenza e urgenza (Cau). Per la Casa della Salute e della Comunità di San Nicolò (Rottofreno) non è prevista nessuna sospensione dei servizi. Per l’ospedale di Castel San Giovanni non è prevista nessuna sospensione dei servizi, se non per i prelievi di sangue.

Anpas e Croce Rossa: 200 sanitari e volontari all’opera

Per tutta la giornata di oggi, lunedì primo luglio, nella zona interessata alla manifestazione, soprattutto nel villaggio del Tour e per le vie del centro storico, sono impiegati all’incirca 200 operatori tra sanitari e operatori di logistica messi in campo da Ausl, Anpas e Croce rossa. Sul campo sono impegnate 15 squadre di soccorritori appiedate, formate da 2 operatori ciascuna che si occuperanno dell’assistenza sia della pubblico della manifestazione sia delle persone che abitano lungo il percorso cittadino del tour; 8 ambulanze di soccorso dedicate distribuite lungo il percorso della manifestazioni, in punti strategici all’evento di 6 ambulanze nella zona del centro e 2 lungo la via Emilia a San Nicolò e Castel San Giovanni; 1 auto-infermieristica.

Punto medico avanzato

Al fianco del villaggio dei Tour de France, nell’area dell’Arsenale è stato allestito un posto medico avanzato, con all’interno una equipe sanitaria formata da infermieri 118, autista-soccorritore 118 e un medico 118. In aggiunta all’equipe sanitaria saranno presenti almeno 4 operatori soccorritori in supporto, che avranno anche l’indicazione di sorvegliare la zona dei villaggio. Le attività verranno coordinate dalla centrale trasporti intraospedalieri urgenti di Piacenza.

È inoltre prevista la presenza di un infermiere referente itinerante che assieme all’autista potrebbe essere ingaggiato per eventuali eventi di soccorso sanitario nelle zone dove risulta difficile il raggiungimento. Forte l’impegno anche di Anpas e Croce rossa che hanno messo a disposizione i propri mezzi e volontari per garantire la massima tutela e sorveglianza alla cittadinanza.