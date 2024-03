Più turisti a Piacenza per Pasqua, Lertora: “Stranieri compensano calo italiani”

Si prospetta una Pasqua di crescita per le attività di ristorazione e ospitalità, lo fa sapere Cristian Lertora, presidente di Fiepet Confesercenti Piacenza, rifacendosi all’indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti.

“Nonostante il difficile contesto internazionale, il turismo continua a segnare performance in crescita, con l’aumento di visitatori stranieri che compensa i segnali di stanchezza che arrivano dalla domanda italiana. Anche Piacenza e la nostra provincia confermano l’accentuato trend positivo manifestato negli ultimi anni e per Pasqua ci aspettiamo dati molto buoni per tutto il comparto”.

Il report

Secondo l’indagine condotta su un campione di 1.308 imprese italiane della ricettività, per il periodo che va dal 30 marzo al 2 aprile sono previste oltre 7 milioni di presenze nelle strutture ricettive ufficiali del nostro Paese, con un aumento del +1,2% rispetto allo scorso anno. Ma a trainare sono soprattutto le presenze straniere, in crescita del + 3,2% sul 2023, che preferiranno le aree inerenti al patrimonio artistico e culturale delle città/centri d’arte e dei borghi italiani.