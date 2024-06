Alla scoperta della città con Piacenza in Tour, le visite guidate in calendario

Nuovi appuntamenti in calendario con gli itinerari alla scoperta di Piacenza a cura dello sportello Iat-R in collaborazione con le guide turistiche cittadine.

Domenica 30 giugno, “aspettando il Tour de France”: dalle 16 alle 17.15 è in programma l’iniziativa “Dal Gotico al virtuale”, che accompagnerà i partecipanti ad ammirare Palazzo Gotico con il suo salone monumentale, per poi spostarsi al PalaBanca Eventi di via Mazzini (Palazzo Galli) dove, dopo una breve introduzione, si potrà visitare gratuitamente la mostra immersiva “Icônes – Tre capolavori una città”, che mette in luce – attraverso i dettagli della riproduzione digitale – la bellezza dei dipinti “Ecce Homo” di Antonello da Messina (custodito nella Galleria del Collegio Alberoni), il “Tondo” di Botticelli esposto nella Pinacoteca di Palazzo Farnese e il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi.

Martedì 2 luglio, all’indomani della “Grand Départ” tutta piacentina, dalle 10.30 alle 12.30 ci sarà la possibilità di seguire l’itinerario della “Piacenza Classica” tra i più suggestivi scorci e monumenti del centro storico.

Venerdì 5 luglio, dalle 17.15 alle 18.45, sarà invece la volta di “Piacenza da scoprire: storia, curiosità e gossip d’epoca”, mentre sabato 20, dalle 17 alle 18.45, il filo conduttore sarà “Pellegrini, a tavola”, con golosa conclusione al Mercato Coperto di Campagna Amica per un aperitivo o una “cena del contadino”.

La prenotazione è consigliata, per tutte le visite guidate, rivolgendosi allo 0523-492001 o scrivendo a [email protected] . La sede dello sportello di accoglienza turistica in piazza Cavalli 7 è il punto di ritrovo per la partenza dei diversi appuntamenti.

Il costo di partecipazione è di 10 euro per ogni adulto (gratuito sino ai 12 anni), con riduzione a 8 euro per gli ospiti degli hotel situati a Piacenza.