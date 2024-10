Comune, Federalberghi e strutture ricettive: essere pronti per il Giubileo 2025

La prossima sfida? Rendere Piacenza protagonista dell’ospitalità in occasione del Giubileo in calendario nel 2025. Su questo obiettivo condiviso hanno espresso parere unanime tutti i partecipanti al Tavolo di confronto e monitoraggio sull’Imposta di Soggiorno, che nei giorni scorsi ha visto gli assessori al Bilancio e al Turismo, Gianluca Ceccarelli e Christian Fiazza, incontrare numerosi rappresentanti di categoria legati al comparto delle strutture ricettive sul territorio.

Una riunione in apertura della quale l’assessore Ceccarelli ha riaffermato l’impegno del Comune per il monitoraggio della legalità nel settore, in particolare sul fronte della lotta all’abusivismo e all’evasione, grazie a pratiche di indagine sempre più raffinate, che mettono in collegamento mondo del web e attività in città.

“Non posso che ribadire – sottolinea l’assessore Fiazza – la grande soddisfazione dell’Amministrazione comunale per il clima di collaborazione fattiva di cui questo Tavolo è espressione e per i risultati che sta portando a Piacenza, sia in termini valoriali che pratici. La strada è quella giusta: un sempre più proficuo dialogo tra Associazioni di categoria, operatori del settore e Comune”. Parole cui fanno eco quelle dei rappresentanti del comparto ricettivo, che nel confermare la positiva valutazione sul percorso intrapreso con il Tavolo hanno rimarcato come il turismo, nella nostra città, sia legato soprattutto alla tipologia business e come sia necessario, per competere con gli altri territori, far sì che vengano tutelati gli operatori che garantiscono serietà professionale, svolgendo al meglio la propria attività con un’offerta di strutture regolari, di qualità e conformi a tutte le normative.