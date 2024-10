Giubileo 2025: inaugurato in Alta Val Tidone un crocevia di cammini

Sui monti di Caminata è stato recentemente posato un nuovo cartello che segna il crocevia tra il Sentiero del Tidone, la Via degli Abati e il Sentiero dei Celti. Questa iniziativa si inserisce nel programma di preparazione per il Giubileo del 2025, in vista del quale si spera di attrarre moderni pellegrini lungo percorsi di grande interesse storico e culturale.

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 50 camminatori provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Liguria, si è svolto sotto la guida esperta di Emanuele Mazzadi, specialista del Sentiero dei Celti e dei Liguri. Al suo fianco c’era Davide Galli, presidente onorario dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e co-organizzatore della camminata.

Questa escursione ha rappresentato una prova generale per il Giubileo, sottolineando l’importanza dei cammini che attraversano l’Alta Val Tidone e l’interesse crescente per il turismo sostenibile e spirituale nella regione. Con l’avvicinarsi del Giubileo, la comunità si prepara a valorizzare ulteriormente queste storiche vie di pellegrinaggio.