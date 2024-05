Sentiero del Tidone in ginocchio: “Rovinato dal maltempo, i frequentatori attendano”

Le continue piogge dell’ultimo periodo e la bomba d’acqua di giovedì scorso hanno messo in ginocchio il Sentiero del Tidone. Il percorso, che ha come peculiarità quella di costeggiare l’intera asta del torrente nel Piacentini, a seguito dell’ingrossamento di quest’ultimo che ha eroso le sponde, è stato rovinato in diversi punti rendendo alcuni tratti inagibili o seriamente danneggiati.

“Siamo molto amareggiati – afferma il presidente del sodalizio valtidonese Daniele Razza – perchè le prime piogge stagionali non avevano generato danni. Questi ultimi eventi meteorologici estremi ci hanno costretto a chiudere alcuni pezzi, in particolare nelle vicinanze delle località Rovelline e Breno a Borgonovo Val Tidone e nei pressi di Nibbiano in Alta Val Tidone. Purtroppo altre zone sono fortemente a rischio e la conta dei danni non è finita perchè stiamo continuando il monitoraggio per capire se le conseguenze delle piogge hanno rovinato anche in altri punti”.

“A tutti i frequentatori, abituali e occasionali, consigliamo di attendere almeno una settimana priva di precipitazioni prima di percorrere il Sentiero del Tidone e riteniamo sia obbligatorio, nei prossimi giorni, dotarsi di stivali o scarpe apposite per terreni molto fangosi”.