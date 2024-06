Ancora disagi causati dalle piogge: interrotti duecento metri del Sentiero del Tidone

Le ripetute piene causate dalle forti piogge si sono mangiate duecento metri di Sentiero del Tidone in località Rovelline, tra Breno e Bilegno di Borgonovo. Duecento metri non sono nulla, se paragonati ai circa 70 chilometri di percorso, ma sono sufficienti a creare un disagio agli utilizzatori. In attesa di porvi rimedio Il Sentiero è stato infatti chiuso. I frequentatori devono cioè uscire, seguendo le indicazioni che sono state affisse dai volontari della manutenzione, e riprendere il percorso più avanti, dove la piena non ha intaccato il tragitto.