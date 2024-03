Alla scoperta della natura, premiati i volontari di “Sentiero del Tidone”

L’associazione Sentiero del Tidone ha premiato i suoi volontari. La squadra che giorno dopo giorno si prende cura dei 69 chilometri di tracciato che costeggiano tutta l’asta del torrente Tidone. Durante il recente raduno sono stati omaggiati Giorgio Forlini, Nicolas Molinari, Dario Perelli, Marco Carobbio, Sandro Genesi, Fabio Rogledi, Lino Rogledi, Davide Copelli, Tiziana Braga, Pietro Carlo Menici, Gabriele Valorosi, Carlo Mori, Valentino Enrici, Gilberto Sacchi, Giuseppe Cattanei, Giorgio Iannone, Stefano Marruchi, Antonella Mascandola, Eros Bressanelli, Giovanni Botteri e Mario Capucciati.

L’annuale raduno è stato anche l’occasione per dire “grazie” alle associazioni amiche, come gli Alpini di Sarmato, e alle realtà, come Val Tidone Scavi, che sostengono la non facile cura di tutto il tracciato. Domenica 7 aprile ci sarà la prima escursione.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ