Sanità, 40 associazioni a Piacenza per potenziare la medicina territoriale

Sarà una nuova generazione di volontari. I volontari dei volontari, estratti principalmente (ma non esclusivamente, l’invito è aperto a tutti i volontari) dalla galassia delle associazioni piacentine operanti nel campo della salute, dall’Avis alla Lilt, da Progetto Vita all’Anpas, solo per citarne alcune. Un orizzonte imponente, che riunisce quaranta associazioni a Piacenza e un’altra ventina di realtà con nomi e compiti analoghi ma dimensione locale. La salute è al primo posto delle categorie di volontariato a Piacenza, con migliaia di persone che ogni giorno sono già tuttora impegnate in compiti di sensibilizzazione e di aiuto concreto a chi soffre, integrando quanto già fa istituzionalmente la sanità pubblica.

I primi nuovi volontari saranno formati dal corso dell’Ausl al debutto dal titolo eloquente, “Volontari in salute” e saranno impiegati nell’ambito della medicina territoriale. Forniranno principalmente un contributo di informazione e di orientamento ai cittadini, e saranno fisicamente dislocati nei siti della medicina territoriale, dai Cau alle Case della salute.