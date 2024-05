Veronica Cattani, l’ostetrica più giovane di Piacenza: “Amo tutto del mio lavoro”

I turni sono da dodici ore al giorno, ma non le pesano. Veronica Cattani è la più giovane delle ostetriche in ruolo all’Ausl di Piacenza: ha 26 anni, ha incominciato a lavorare che non ne aveva ancora 23. Ad oggi ha assistito più di 200 parti: “Ho ancora tanto da imparare – dichiara convinta – e lo so bene”. Ne parliamo perché domenica 5 si è celebrata in tutto il mondo la Giornata dell’ostetrica.

“Ho studiato a Pavia e dopo essermi laureata ho fatto domanda per concorsi e avvisi, ma poi è scoppiata la pandemia – spiega – i primi concorsi li ho fatti a maggio del 2020. Ho incominciato all’ospedale Macedonio Melloni di Milano e da lì sono stata chiamata a Biella, poi a Lodi e infine a Piacenza”.

“Mi piace tutto del mio lavoro”

A chi le domandi cosa apprezza di più del suo lavoro, Cattani risponde: “Mi piace tutto: è una grossa responsabilità e me ne sono resa conto presto, ma mi piace stare a fianco della donna e sostenerla. Mi piace poter fare la differenza in questo senso. Mi è capitato di assistere una carissima amica che ha partorito lo scorso 22 dicembre e per me è stata un’esperienza unica: ha fatto tante ore di travaglio, ma si è sempre fidata di me. Quello è stato uno dei parti in cui mi sono emozionata di più, ho pianto nel vedere nascere suo figlio Daniele”.

Giornata delle ostetriche

Due sono gli appuntamenti di Ausl per celebrare la giornata delle ostetriche: giovedì 9 maggio dalle 14.30 alle 17.30 è prevista una visita in presenza alle sale parto e una chiacchierata con le ostetriche ospedaliere. I partecipanti potranno utilizzare l’ingresso dalla sala d’aspetto degli ambulatori della sala parto del presidio ospedaliero di Piacenza. Venerdì 10 invece dalle 15 alle 17 al consultorio della Galleria del Sole si terrà un incontro con le ostetriche su vari argomenti come l’uso della fascia porta bebè, l’alimentazione complementare e il dopo nascita.