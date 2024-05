Conferenza sociosanitaria, meno casi al pronto soccorso grazie ai Cau e bilancio ok

I Cau hanno alzato la domanda di salute nella nostra provincia, e al tempo stesso hanno sottratto codici bianchi e verdi al Pronto soccorso. Lo scorso anno furono 21.808 gli accessi al Pronto soccorso nei quattro mesi tra dicembre 2022 e marzo 2023.

Nello stesso periodo fra dicembre ‘23 e marzo ‘24 sono stati 15.123, il 30 per cento in meno. In compenso se ne aggiungo altri 9.252 al Cau di Piacenza nello stesso lasso di mesi. E la somma finale è di oltre 2.500 accessi in più rispetto al passato.

Nel bilancio consuntivo dell’Ausl di Piacenza – con risorse stabili e in pareggio – emerge anche questo dato, fra decine di altri. Il documento è stato presentato durante la Conferenza territoriale sociosanitaria da Paola Bardasi, direttrice generale dell’Ausl di Piacenza. Bilancio approvato dai sindaci all’unanimità.

