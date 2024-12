I professionisti dell’Ausl nei paesi dell’Unione Val Nure Val Chero: “Un anno in salute”

Prevenzione e corretti stili di vita al centro del progetto diffuso avviato dall’Ausl di Piacenza con i comuni dell’Unione Val Nure Val Chero. Per tutto il 2025 i professionisti della salute incontreranno i cittadini con cadenza mensile durante una serie di incontri organizzati a Carpaneto, San Giorgio, Vigolzone, Podenzano e Gropparello.

“L’obiettivo è quello di avvicinare la consapevolezza della salute ai cittadini – sottolinea Andrea Arfani, sindaco di Carpaneto e presidente dell’Unione Val Nure Val Chero -. Vogliamo costruire un sistema sinergico per la costruzione di una rete che pone sulla stessa linea sanitari e cittadini”. Il progetto frutto dell’idea della consigliera comunale di Carpaneto Maria Luisa Rossi partirà a Gennaio con un incontro dedicato a come riconoscere in tempo l’ictus e terminerà a dicembre con l’evento dedicato al tumore prostatico.